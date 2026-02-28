Haberler

Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 42 tutuklama

Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 42 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezli düzenlenen operasyonda 10 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlamasıyla 74 kişi gözaltına alındı. Tutuklananların sayısı 42'ye ulaştı. Toplamda 15 milyar TL'nin üzerinde işlem yapıldığı belirlendi.

BATMAN merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi. 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işleminde, toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şüphelilere yönelik Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 42'si tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?