Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

'Yasa dışı bahsi teşvik' edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve yaklaşık 19 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç, 'ev hapsi' kararı ile serbest bırakılırken aralarında İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 kişi ise tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyon sırasında yurt dışında oldukları belirlenen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararıyla sosyal medya hesapları da kapatıldı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca; Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Pekkan ve Orhan'ın yurt dışında oldukları öğrenildi.

HESAPLARI KAPATILDI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesapları da kapatıldı.