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Yasa dışı bahis soruşturmasında 27 kişi tutuklandı, 22 siteye erişim engeli verildi

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İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı, 5'i ev hapsine gönderildi. Yurt dışından yayın yapan 22 siteye erişim engeli kararı verildi; hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem tespit edildi.

İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 32 şüphelinin ardından, firari 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından yayın yapan 22 yasa dışı bahis sitesine sulh ceza hakimliğince erişimin engellenmesine karar verildi.

İzmir merkezli 4 ilde 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Mali analizlerde, şüphelilerin üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri, incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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