Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 32 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını ve 30'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi belirlendi, 5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında jandarmamız 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladı. Sinop merkezli 6 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık, 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410  adet banka hesabına el konuldu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

