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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 101 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 120 şüpheliden 101'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 101'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 101'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 120'ye yükselmişti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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