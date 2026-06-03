Mersin'de Yaban Keçisi Vuran Avcılara Yüksek Cezalar

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) Mersin'in Silifke ilçesinde vurduğu bir yaban keçisi ile yakalanan 2 kişiye yasa dışı avcılıktan 981 bin 708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Vurdukları yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 981 bin 708 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, kullandıkları ekipmanlara da el konuldu. Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı