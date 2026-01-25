Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası, ödül töreni ile sona erdi. Belediye Başkanı Fırat Yayla, dereceye giren takımları tebrik etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası sona erdi.

Babaeski Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, törende, dereceye giren takımları tebrik etti.

Çocukları ve gençleri spora teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Yayla, turnuvaya Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Bulgaristan'dan sporcuların katıldığını belirtti.

Yayla, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bir Buğday Müzikali" tiyatro oyunu sahnelendi

Vize'de "Bir Buğday Müzikali" tiyatro oyunu sahnelendi.

Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik Vize Meslek Yüksekokulu Salonunda sahnelenen oyun beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de oyunun ardından tiyatro ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı