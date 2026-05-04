Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar hayran bıraktı

BURDUR'daki Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar dron ile görüntülendi.

Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angut, uzun bacak, kılıç gaga, düdükçün ve kum kuşu gibi toplam 141 türden binlerce kuş görülebiliyor. Son yıllarda yaşanan kuraklıktan büyük ölçüde etkilenen Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olması dolayısıyla rahat beslenmelerine olanak sağladığı için flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Yaz mevsimi boyunca beslenme amaçlı Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar kuş fotoğrafçısı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından dronla görüntülendi. Halk arasında 'Allı turna' olarak da bilinen flamingolar, Yarışlı Gölü'nde sürüler halinde dolaşıp beslenirken çekilen görüntüler hayran bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı