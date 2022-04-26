'Yarına Şans Ver'ecekler!

BURSA (Bültenler) - "Yarına Şans Vermek İçin Zaman Yok" sloganıyla kurulan YASAV, Bursa'dan başlatacağı iyilik hareketiyle ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni iş birliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amaçlarını güdüyor.

Kurucu Başkan Emire Cantürk Eren önderliğinde 35 kurucu üyesiyle hayata geçen YASAV, ilk genel kurulunu Hilton Otel'de gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlık ünvanını resmi olarak alan Eren, ardından üyeleriyle Hilton Otel'deki iftarda buluştu. Sağlık, eğitim ve spor alanında hizmet verecek olan kulüp üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılacağını belirten Eren, 'Birlikteliği sağlamak, üyelerin sosyal açıdan yardımlaşmalarını ve dayanışmalarını teşvik etmek, insan hayvan fark gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak için çalışmalarımıza hızla başladık' dedi. YASAV'ı kamuoyuna daha iyi anlatmak amacıyla 11 Mayıs'ta Podyum Davet'te geniş kapsamlı bir lansmana hazırlandıklarını belirten Eren, iddialı projelerini de ilk kez burada açıklayacak.

Bültenler / Güncel