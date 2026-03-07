Haberler

Bodrum'da balıkçı teknesi yarı batık bulundu; 7 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarı batık halde bulunan balıkçı teknesindeki 7 kişi, çevredeki diğer teknelerin yardımıyla sağ olarak kurtarıldı. Olayın meydana geldiği Güvercinlik Mahallesi açıklarında, su almaya başlayan 'Yağmur Ali' isimli tekne için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yarı batık halde bulunan balıkçı teknesindeki 7 kişi, sağ kurtarıldı.

Olay, bugün Güvercinlik Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Yağmur Ali' isimli balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yarı batık halde bulunan teknedekilere, çevredeki diğer tekneler yardıma geldi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Teknenin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
