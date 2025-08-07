Yarı Batık Tekne Vinçle Karaya Çıkarıldı
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açılan ve parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, Ekinlik Adası'na çekilerek vinçle karaya çıkarıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlatılacak.
PARÇALANAN TEKNE VİNÇLE KARAYA ÇIKARILDI
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak.
Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ-İsmail BAKİ/MARMARA (Balıkesir),
