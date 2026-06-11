Haberler

Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçimleri Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin Yargıtay üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan’ın ise Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan'ın ise Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ilişkin seçme kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kararda, Yargıtay Birinci Başkanlığının 4 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı üzerine, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca seçim yapıldığı belirtildi.

Aynı sayıda yayımlanan HSK Genel Kurulu kararıyla Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

Kararda, seçimlerin 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile geçici 27'nci maddesinin 17'nci fıkrası uyarınca yapıldığı kaydedildi.

Resmi Gazete'de ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan'ın Danıştay üyeliğine seçildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Doğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliğine seçildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur

İran'dan dünyanın gözü önünde olay tehdit: Eğer açarsanız, durdururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

İhracı istenen Ali Mahir Başarır'dan zehir zemberek tepki