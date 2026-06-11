Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçimleri Resmi Gazete'de

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan'ın ise Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ilişkin seçme kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kararda, Yargıtay Birinci Başkanlığının 4 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı üzerine, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca seçim yapıldığı belirtildi.

Aynı sayıda yayımlanan HSK Genel Kurulu kararıyla Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

Kararda, seçimlerin 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile geçici 27'nci maddesinin 17'nci fıkrası uyarınca yapıldığı kaydedildi.

Resmi Gazete'de ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan'ın Danıştay üyeliğine seçildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Doğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliğine seçildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA