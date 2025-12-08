Haberler

Yargıtay, İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren sanığa verilen cezaları onadı

Yargıtay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu. Olay, Delil Aysal'ın taksiyle gittiği sırada şoför Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldürmesiyle başlamıştı.

Gaziemir ilçesinde 31 Ocak 2024'te, Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa verilen hapis cezalarını onayan daire, kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığını belirtti.

Olay ve dava süreci

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak 2024'te Buca Gediz Mahallesi'nde kapüşon ve cerrahi maske takarak Gaziemir'e gideceğini söyleyen Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Gaziemir Belediyesi yakınlarında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananlar ise araç içi kamerasının kaydettiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

8 Mart 2024'te yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay hapse çarptırılmasına karar vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, 15 Nisan 2024'te, Erge'yi silahla öldüren Aysal'a yerel mahkemece verilen cezaları incelemiş, daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne varmıştı.

Sanık avukatı dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtaya göndermişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
