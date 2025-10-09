Yargıtay, FETÖ Davasında Kararları Onadı

Yargıtay, Sakarya'da yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 145 sanığın yargılandığı davada verilen hapis ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Ocak 2024'teki duruşmada kurulan 135 mahkumiyet, 4 beraat ve 6 tefrik (dosyanın ayrılması) kararının ardından dosya, bozma hükmünün verildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan yüksek mahkeme, 73 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa verilen 12 yıl altışar ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 sanığa verilen 6 yıl 3 ay hapis cezalarını ve 4 sanık hakkındaki beraat kararını da hukuka uygun buldu.

Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Mart 2017'de başlayan yargılama sürecinde, 141 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verilmiş, aralarında ceza alan 1 sanığın da bulunduğu 75 sanık beraat etmiş, 1'i vefat eden olmak üzere 7 sanığın dosyası ayrılmıştı.