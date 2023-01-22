Yargıtay'dan, Türk vatandaşı Suriyelinin ikinci evliliğinin iptaline onama

YARGITAY, Türk vatandaşı olan ve 2 eşi bulunan Suriyeli Beşar Daboul'un, Türk Medeni Kanunu gereği ikinci evliliğini iptal eden mahkeme kararını onadı. Karşı oy kullanan yüksek mahkeme hakimi, tarafların Suriye vatandaşıyken tabi oldukları milli hukuka göre evlilik akitlerini gerçekleştirdiğini, kendi milli hukuklarına uygun yapılan evliliğin sonradan kazanılan vatandaşlık nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yasal düzenleme olmadığına dikkat çekti.

Yargıtay, Türkiye'de vatandaşlık alan çok eşli Suriyelileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Suriye'deki iç savaştan kaçan Beşar Daboul, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra işini kuran Beşar Daboul, vatandaşlık başvurusu kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Avukat Selahaddin Demir, Yargıtay'ın kararının Türkiye'de bulunan çok eşli Suriyelileri ilgilendirdiğini ve emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Demir, "Kendi milli hukuklarında bazı ülke göçmenlerinin birden fazla evliliğinin önü açıktır. Ülkemize gelip vatandaşlık kazanan göçmenler ilk evliliğinden sonraki evliliğin ne olacağı sorusuna bir zemin oluşturmuştur bu karar. Karar ülkemize vatandaşlık kazanmış ya da kazanma ihtimali bulunan göçmenleri doğrudan etkilemektedir. Bu karar aslında ülkemizde sosyolojik bir problemin de önünü açmıştır. Bu karar ile birden fazla evli olan göçmenlerin ilk evliliklerinden sonraki evlilikleri hükümsüz hale gelecek ve bu kişiler hakkında nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılmasının önü açılmıştır. Birden çok evliliği olan göçmenlerin vatandaşlık kazanması ile birlikte artık ilk evliliklerinden sonraki evliliklerinin hükümsüzlük ile sona ereceği bu karar ile birlikte emsal niteliği kazanmış ve Yargıtay içtihatlarına yerleşmiştir" diye konuştu.