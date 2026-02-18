Yargıtay'da Aym Üyeliği İçin 3 İsim Belirlendi, Adaylardan Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Aym Üyeliğine Seçilecek

(ANKARA) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim belirlendi. Yargıtay'da yapılan seçimde en çok oyu alan adaylardan Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal'dan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay kontenjanından seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın 12 yıllık görev süresi doluyor. Gökcan, yerine seçilecek Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

317 üyenin oy kullandığı seçimde, 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız 48, 3. Ceza Dairesi Üyesi Oğuz Dik 45 ve 2. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal 44 oy ile en çok oyu alan 3 isim oldu. En çok oy alan ilk üç isim, Cumhurbaşkanığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en çok oyu alan Karayıldız, Dik ve Kazdal arasından biri Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

12 yıllık görev süresi doldu

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay Üyeliği görevini yürütürken, Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 26 Mart 2019 ve 6 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen Gökcan, 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren başkanvekilliği ve Birinci Bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yüksek Mahkeme'de 12 yıllık görev süresi dolan 61 yaşındaki Hasan Tahsin Gökcan, yaş haddinden emekliye ayrılana kadar Yargıtay Üyeliği görevine geri dönecek.

