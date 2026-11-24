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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, resmi çalışma ziyareti kapsamında Gürcistan'a gidecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Gürcistan Başsavcısı Giorgi Gvarakidze'nin daveti üzerine 25 ile 28 Kasım arasında Gürcistan'da bulunacak.

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Şentürk, Gvarakidze ile ikili görüşme gerçekleştirecek, ardından Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze tarafından kabul edilecek.

Şentürk'ün Gvrakizde ile görüşmesinde, iki ülke başsavcılıkları arasındaki kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı mesleki tecrübe paylaşımının artırılması, iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve uluslararası platformlardaki diyaloğun güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Kaynak: AA