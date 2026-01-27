Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğrafını tercih eden Şentürk, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Stadların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını oylayan Şentürk, "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

Başsavcı Şentürk, oylamada yer alan her kareyi ilgi çekici bulduğunu, her fotoğrafta "büyük bir yaşanmışlık, acı ve ümitsizlik gördüğünü" söyledi. Oylamada yaşanmışlığı ağır basan, çok şeyi anlatan fotoğrafları seçmeye çalıştığını belirten Şentürk, AA'ya teşekkür etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.