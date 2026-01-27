Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi. Şentürk, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, yaşanmışlıkları ve insanlık hallerini ön plana çıkardı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğrafını tercih eden Şentürk, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Stadların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını oylayan Şentürk, "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

Başsavcı Şentürk, oylamada yer alan her kareyi ilgi çekici bulduğunu, her fotoğrafta "büyük bir yaşanmışlık, acı ve ümitsizlik gördüğünü" söyledi. Oylamada yaşanmışlığı ağır basan, çok şeyi anlatan fotoğrafları seçmeye çalıştığını belirten Şentürk, AA'ya teşekkür etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı