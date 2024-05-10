Yargıtay Başkanlığı Seçimlerinde Sürpriz Gelişme

(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı seçimlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda aday olmayacağını duyurdu. Şentürk'ün mevcut başkan ve aynı zamanda aday Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre; Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde yaşanan düğümü çözecek bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda aday olmayacağını duyurdu. Şentürk, en son yapılan turda 105 oy almıştı. Şentürk'ün mevcut başkan ve aynı zamanda aday Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Yargıtay Başkanlığı için 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda başka bir aday çıkmaz ise daha önceki turlarda aday olan mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.