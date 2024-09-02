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Yargıtay Başkanı ve üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

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YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay üyeleri, 2023-2024 adli yıl açılışı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kerkez, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kerkez, adaletin tecellisi için çalışacaklarını belirtti.

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay üyeleri, 2023-2024 adli yıl açılışı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Kerkez'in, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kerkez, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizler de bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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