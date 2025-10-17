Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Kilis'te

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Kilis'teki programları nedeniyle kente gelen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kerkez, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı ziyaret etti. Kerkez, Kilis Barosu tarafından düzenlenen 'Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçları' konulu seminere katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşçı ile yargı mensupları ve avukatlar katıldı.