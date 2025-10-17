Haberler

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Kilis'te

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Kilis'te
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti ve ardından Kilis Barosu tarafından düzenlenen bir seminere katıldı.

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Kilis'teki programları nedeniyle kente gelen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kerkez, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı ziyaret etti. Kerkez, Kilis Barosu tarafından düzenlenen 'Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçları' konulu seminere katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşçı ile yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
