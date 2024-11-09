Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Düzce'de Ziyarette Bulundu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, Düzce'de ziyarette bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı Kerkez ve Yargıtay üyeleri, ilk olarak Konuralp Bölgesi'nde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.

Kerkez ve beraberindekilere, kazı çalışmaları ve restorasyon projesi hakkında bilgi verildi. Ziyarette, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de yer aldı.

Heyet, daha sonra Akçakoca Bey Konakları'nda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir araya geldi.