Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da Görevlendirilen 26. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarına yönelik seminerine katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 09 Ocak-09 Mart tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Başkanlığımız dairelerinde görevlendirilen 26. Dönem adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına hitap etti.

Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Yargıtayın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminere; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.