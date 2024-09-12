Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı ile Görüştü

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Azerbaycan'da Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'la görüştü.

Temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Kerkez, Azerbaycan Yüksek Mahkemesini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Kerkez, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kerimov'la bir araya geldi.

Kerkez hem Türk Yargıtayının hem de Azerbaycan Yüksek Mahkemesinin yargısal anlamda, vatandaşın aradığı hakkı teslim etme anlamında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Azerbaycan'la Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu vurgulayan Kerkez, "Her zaman bunun gururunu yaşıyoruz. Yargı anlamında somut olarak her türlü ikili ilişkiyi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kerimov da Kerkez'i Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Kerkez, şehitlikleri ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Kerkez, Bakü ziyareti kapsamında ayrıca Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kerkez, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Kerkez, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bırakan Kerkez, anıt defterini imzaladı.

Kerkez, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kerimov'un daveti üzerine Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarıyla Azerbaycan'a geldiklerini belirtti.

Azerbaycan'la yargı ve hukuk alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Kerkez, temasları kapsamında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı da ziyaret edeceğini bildirdi.