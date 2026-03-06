Haberler

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez: Yargıtayımız, Adaletin Gecikmeden Tecellisi İçin Özveriyle Çalışmayı Sürdürecektir

Güncelleme:
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bağımsız ve tarafsız yargının önemine vurgu yaptı ve adaletin tecellisi için yargının özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Yargıtay, geçmişten aldığı tecrübe ve birikimi günümüzün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hukuk düzenimizin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtayımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal geleneğe sahip olan Yargıtayımızın kuruluşunun 158. yıl dönümünü gurur ve onurla idrak ediyoruz. Hukuk devletinin en önemli teminatlarından biri olan Yargıtay, adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve içtihat birliğinin sağlanması görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmektedir. Asırlara yayılan bu köklü birikim, milletimizin adalet duygusunu güçlendiren en önemli dayanaklardan biri olmuştur."

Yargıtay, geçmişten aldığı tecrübe ve birikimi günümüzün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hukuk düzenimizin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtayımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle; Yargıtayımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımızı, üyelerimizi, tetkik hakimlerimizi, savcılarımızı ve personelimizi minnet ve şükranla anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm mensuplarımıza başarılar diliyorum. Yargıtayımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

