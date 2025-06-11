Yargıç, Kaliforniya Valisi Newsom'un Asker Kullanımını Engelleme Talebini Reddetti

ABD'de yargıç, Los Angeles kentindeki olayların bastırılmasında asker kullanımının engellenmesi için California Valisi Gavin Newsom'un yaptığı acil başvuruyu reddetti.

San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, Newsom'un "ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek gösterilerini bastırmak üzere eyalete Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadeleri göndermesinin engellenmesi" talebine ilişkin kararını açıkladı.

Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, başvuruya yönelik yanıtlarını mahkemeye sunmak için zaman istediğini aktaran Breyer, bu zamanı onlara tanıyarak Newsom'un acil talebini reddetti.

Breyer, konuyla ilgili duruşmanın yarın görülmesine karar verdi.

Newsom, Trump yönetimini, Los Angeles'taki gösterileri bastırmak üzere kente gönderilen askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla ve eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aşmakla suçlamış, askerlerin eyalette kullanılmalarının engellemesi için federal mahkemeye acil talepte bulunmuştu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.