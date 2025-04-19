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Yargıç Harmankaya KKDGC Başkanlığına Yeniden Seçildi

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Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Yargıç Harmankaya, 41 oyla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Harmankaya, gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarının sorunlarını çözmek için ekip olarak çalışacaklarını ifade etti.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Yargıç Harmankaya güven tazeledi.

KKDGC Olağan Genel Kurulu dernek binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü seçimde Salih Şahin divan başkanlığını yürüttü. 58 üyenin bulunduğu seçimde 41 oy kullanıldı.

Kullanılan oyları alan mevcut başkan Yargıç Harmankaya, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Harmankaya, yaptığı açıklamada, "Şehirde gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için cemiyet olarak hep birlikte çalışacağız, bu bir ekip işidir. Yapılan seçimin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim." dedi.

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Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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