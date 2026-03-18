HSK kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı değişti

HSK kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalarla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda önemli değişiklikler yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman'ın Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanması dikkat çekti.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise Antalya'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi'nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Antalya yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında Amasya hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya hakimliği görevine atanarak Antalya'daki yargı kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon