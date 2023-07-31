Yardımsever polis memuru engelli genci akülü sandalyesine kavuşturdu

Gencin akülü sandalyesine kavuşma anı sosyal medyada viral oldu

ANKARA - Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, akülü sandalye ihtiyacı olan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi. Gencin akülü sandalyesine kavuşma anı ise sosyal medyada viral oldu.

Ankara Çankaya'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, 2009 yılında kurduğu 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformu ile tanınıyor. Yardımseverliği ile pek çok kez gündeme gelen Şahin, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Polis memuru Şahin, su satarak akülü araba almak isteyen engelli gencin hayalini gerçekleştirdi. Ümit'in akülü arabasına kavuştuğu anlar ise sosyal medyada viral oldu.

"Ümit'in o anki mutluluğu ve sevinç gözyaşları gözümün önüne geliyor"

Ümit isimli genci işe gidip gelirken sürekli gördüğünü belirten Şahin, duygu dolu anları anlattı. Ümit'in mücadelesi karşısında çok etkilendiğini anlatan Şahin, "İşe gidip gelirken parkın kenarında engelsiz engelli bir kardeşimizi su satarken görüyordum. Bir gün merak edip 'Kardeş sen ne yapıyorsun' diye sordum. Onun mücadelesi çok hoşuma gitti, sonra sohbet edince ona hayalini sordum. 'Ben bu suları satarak geçimimi sağlıyorum ve bir de akülü sandalye hayalim var' dedi. Ona akülü sandalye getiren olursa ne hissedeceğini sorduğumda, 'Çok mutlu olurum' deyince ben de 'Bugün yarın senin akülü sandalyeni getireceğim söz' dedim. Daha sonra Ümit'e akülü sandalyesini sürpriz olarak götürdük. Onun mutluluğu görülmeye değerdi. O bölgeden geçen vatandaşlar, bu olayı sosyal medyada paylaşmış. Baktım ki bütün Türkiye Ümit'in sevincine ortak olmuş. Sanki sadece Ümit değil de 80 milyon insan sevinmiş gibi mutlu olmuşlar. Ümit'in o anki mutluluğu ve sevinç gözyaşları gözümün önüne geliyor. Emin olun insan bir tuhaf oluyor" ifadelerini kullandı.