Haberler

Eskişehir'de "yardım etme" bahanesiyle yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'yardım etme' bahanesiyle yaklaştığı 87 yaşındaki kişinin cebindeki 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli M.C., güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "yardım etme" bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Zanlı M.C. (22), Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camisi'nde çıkarken gördüğü 87 yaşındaki H.A.Y'yi takip etmeye başladı.

Bir süre sonra "yardım etme" bahanesiyle yanına yaklaştığı yaşlı adamın dalgınlığını fırsat bilen M.C, Hamamyolu Caddesi'nde H.A.Y'nin cebindeki 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle alıp kaçtı.

Şikayet üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cami avlusunda ve kaçtığı güzergahta bulunan güvenlik kameralarınca görüntülenen M.C, operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti