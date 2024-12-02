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Yaralıgöz Geçidi'nde Doğanın Görsel Şöleni: Kar ve Sis Dron ile Görüntülendi

Yaralıgöz Geçidi'nde Doğanın Görsel Şöleni: Kar ve Sis Dron ile Görüntülendi
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Kastamonu'daki 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde gün doğumuyla birlikte sis tabakası ve karın oluşturduğu görseller dron ile kaydedildi. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan yol üzerinde gözlemlenen bu doğal manzaralar, bölgenin güzelliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda gün doğumuyla vadiyi kaplayan sis tabakası doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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