Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

Trabzon'da yaralı halde bulunan ve Samsun'a getirilen turna yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi ediliyor.

Tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yavru turnanın kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.

Burada ilk tedavisi yapılan turna, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.

Uçuş alanı büyük olan klinikte turnanın kanadı ve ayağındaki yumuşak doku zedelenmesinin iyileşmesi için tedavisi devam ediyor.

Kızılırmak Deltası'nda doğaya salınacak

Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, turnanın Trabzon'da bulunduğunu, önce OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne oradan da kendilerine getirildiğini belirtti.

İsfendiyaroğlu, "Turnanın tedavi sürecinin bir ay devam etmesini bekliyoruz çünkü kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi var. Yavaş yavaş yaraları iyileşmeye başladı. Tabii ki yavru olduğu için biraz daha gelişmesi ve kilo alması gerekiyor. Daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğaya salacağız." dedi.

Turnaların bazı türlerinin nesli tehlike altında olduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, "Dünyada turnaların popülasyonu hızla azalıyor. Ülkemizde 2 tür turna çeşidi var. Telli turna biraz daha küçük ve popülasyonu daha kısıtlıdır. Normal turnalar ise sayıca ülkemizde biraz daha fazladır. Yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğimiz kliniğimizde ilk defa bir turna tedavi ediyoruz. Halen yavru tüylerini atamamış 2,5 aylık olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.