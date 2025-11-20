Haberler

Yaralı Tilki Okul Bahçesine Sığındı

Yaralı Tilki Okul Bahçesine Sığındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okul bahçesine sığınan yaralı tilki, Özel Eğitim Öğretmeni'nin fark etmesiyle Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yaralı tilkinin tedavi edilip doğaya salınması bekleniyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulun bahçesine sığınan yaralı tilki, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Hacı Bayram Özel Eğitim Meslek Okulunda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Diren Cenik, okul bahçesine bir tilkinin girdiğini fark etti.

Tilkinin boyun, kalça ve ayaklarından yaralandığını, bitkin halde olduğunu fark eden Cenik, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yardım istedi.

İhbar üzerine okula gelen ekipler, yaralı tilkiyi teslim aldı.

Cenik, AA muhabirine, okulun tarım bahçesinde çalışırken tilkinin bahçeye girdiğini gördüğünü söyledi.

Yaklaştığında tilkinin yaralı olduğunu gördüğünü belirten Cenik, "Tilkiye su ve yiyecek vermeye çalıştık. Gerekli tedavisinin yapılması konusunda da gerekli yerlerle iletişime geçtik. Bu hayvan bir yabani hayvan saldırısına uğramış olabilir. Boğazında ve kalça kısmında belirgin yaralar var ama tedavi edildiğinde iyileşeceğini düşünüyorum. İnşallah aynı şekilde doğaya salınacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.