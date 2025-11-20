Yaralı Tilki Okul Bahçesine Sığındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir okulun bahçesine sığınan yaralı tilki, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Hacı Bayram Özel Eğitim Meslek Okulunda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Diren Cenik, okul bahçesine bir tilkinin girdiğini fark etti.

Tilkinin boyun, kalça ve ayaklarından yaralandığını, bitkin halde olduğunu fark eden Cenik, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yardım istedi.

İhbar üzerine okula gelen ekipler, yaralı tilkiyi teslim aldı.

Cenik, AA muhabirine, okulun tarım bahçesinde çalışırken tilkinin bahçeye girdiğini gördüğünü söyledi.

Yaklaştığında tilkinin yaralı olduğunu gördüğünü belirten Cenik, "Tilkiye su ve yiyecek vermeye çalıştık. Gerekli tedavisinin yapılması konusunda da gerekli yerlerle iletişime geçtik. Bu hayvan bir yabani hayvan saldırısına uğramış olabilir. Boğazında ve kalça kısmında belirgin yaralar var ama tedavi edildiğinde iyileşeceğini düşünüyorum. İnşallah aynı şekilde doğaya salınacaktır." dedi.