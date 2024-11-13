Yaralı Şahin Tedavi İçin Konya'ya Götürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazide bulunan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Dinek Mahallesi'nde boş arazide yaralı haldeki şahini fark eden bir çiftçi, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipleri yaptıkları incelemede şahinin kanadının saçmayla yaralandığı tespit etti.

Yaralı şahin, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ramazan Karakaya tarafından tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Cihanbeyli Şefliğinden gelen ekiplere teslim edildi.

Yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere Konya'ya götürüldü.