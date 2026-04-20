Haberler

Diyarbakır'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Diyarbakır'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan yaralı şahin, jandarma ekipleri tarafından tedavi için doğal yaşam koruma merkezine götürüldü. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelköy Mahallesi'nde yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında doğada yaralı halde şahin buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan şahin, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

