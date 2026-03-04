Haberler

Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, jandarma ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İyileşen şahin doğaya salınacak.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Üç Tepeler Tabiat Parkı mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.