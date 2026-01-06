Samsun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Şahin, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendiriliyor.
Samsun-Sinop kara yolunda çalışma yapan belediye ekipleri, yol kenarında yaralı bir şahin fark etti.
Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen şahin, ihbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verildi.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel