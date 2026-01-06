Haberler

Samsun'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Şahin, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendiriliyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Samsun-Sinop kara yolunda çalışma yapan belediye ekipleri, yol kenarında yaralı bir şahin fark etti.

Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen şahin, ihbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verildi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
