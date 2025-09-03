Haberler

Yaralı Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, ihbar üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı ve tedavisi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş korumaya alındı.

Yol kenarında hareketsiz bulunan baykuşu görenler, durumu Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, ayağının kırık olduğu değerlendirilen kuşu muhafaza altına aldı.

Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

