Haberler

Karaman'da yaralı bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilmeye başlandı. Kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin tedavi ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde paçalı şahin buldu.

Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Paçalı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.??????

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi