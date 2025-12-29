Karaman'da yaralı bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilmeye başlandı. Kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
Karaman'da yaralı halde bulunan paçalı şahin tedavi ediliyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde paçalı şahin buldu.
Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Paçalı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.??????
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel