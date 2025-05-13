Yaralı Martı Adıyaman'da Kurtarıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'nde suda mahsur kalan yaralı martı kurtarıldı.

Samsat ilçesinde tekne turuyla gezinti yapan vatandaşlar suda martının uçamadığını fark etti.

Teknenin durdurulmasının ardından tekne görevlisi martıyı kurtardı. Martı, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

Tekne görevlisi Ferhat Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarıyla tekneyi kaptan tarafından durdurulduğunu kendisinin suya atlayap martıyı kurtardığını ve veteriner hekime teslim edeceğini söyledi.