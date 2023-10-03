Siirt'te yaralı ve bitkin bir halde bulunan kınalı keklikler tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Yaralı keklikler tedavi edilerek doğaya bırakıldı

SİİRT - Siirt'te yaralı ve bitkin bir halde bulunan kınalı keklikler tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Siirt'te vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bulunan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Veteriner hekim tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan tepede doğaya salındı.