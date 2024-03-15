Yaralı flamingo Karataş'ta görüntülendi
Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde yaralı bir flamingo tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, flamingoyu yakalayıp tedavi etmek için çalışmalara başladı.
Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde görüntülenen yaralı flamingo ekiplere bildirildi.
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki lagünde, yaralı flamingo görüntülendi.
Sol bacağından yaralı olduğu gözlemlenen flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirildi.
Ekipler, yaralı flamingoyu yakalayıp tedavi edebilmek için çalışma başlattı.