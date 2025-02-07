Yaralı Dağ Keçisi Malatya'da Tedavi Altına Alındı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sipahiuşağı Mahallesi'nde yaralı dağ keçisi fark etti.
Ekipler, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel