Sivas'ta yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gürün ilçesinde hayvanlarını otlatan duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı yaban keçisinin, ekiplerin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alındığını belirtti.

Duyarlı davranışından dolayı vatandaşa teşekkür eden Çokçetin, "Veteriner hekimimizce sağlık kontrolleri yapılan ve gerekli tedavileri tamamlanan yaklaşık 5 yaşındaki yaban keçisi, iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı." ifadesini kullandı.