Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Dron ile görüntülenen ormanlık alanlar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.

Bölgede etkili olan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
