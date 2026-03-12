Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, Ankara'da TÜBİTAK MAM desteğiyle geleneksel yapıların inşasında yenilikçi çözümler sunacak Yapı Araştırma Merkezi'nin kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, TOBB'un ev sahipliğinde salı günü düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada, Kurum ve Hisarcıklıoğlu tarafından Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imza altına alındı. Protokolle, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar doğrultusunda araştırma-geliştirme, eğitim, sertifikasyon ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütüleceği Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.

Merkezde, TÜBİTAK MAM işbirliğiyle geleneksel yöntemlerle yapılmış mevcut ahşap yapılar gibi geleneksel yapıların yangın ve depreme karşı korunmasına yönelik teknolojiler geliştirilecek.

Üç boyutlu ahşap ve hafif çelik yapıların yaygınlaşmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek. İnşaat atıklarının geri dönüşümü ile elde edilecek malzemelerin kullanımı, üç boyutlu yapım teknolojisinde beton dışında sürdürülebilir yerli malzemelerin kullanımına yönelik çalışmalar ile kenevir gibi yenilikçi ürünlerin yapı sektöründe kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak.

"İş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atık yönetimi, geri dönüşüm, inşaat ve müteahhitlik sektörüne ilişkin projeleri konuştuk, ihtiyaç ve talepleri istişare ettik. Ülkemizi her alanda yükseltmek için iş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.