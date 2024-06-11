Üye Girişi
Haberler

Yapay Zeka ve Sorumluluk Üzerine Uyarı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, yapay zekanın sorumluluğuna ve evrensel düzenlemeye dikkat çekti. Yapay zekanın dezenformasyon ve manipülasyon potansiyeline karşı sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Köse, yapay zekanın insana zarar verecek boyutta kullanılmasının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, sorumlu yapay zekaya ve yapay zekayla ilgili "evrensel düzenleme" ihtiyacına dikkati çekti.

Bir süredir ABD'de North Dakota Üniversitesi'nde (NDU) araştırmacı olarak bulunan Köse, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuştu.

Üretken yapay zekanın yeni bilgi üretme kanalıyla durumu daha da kötü hale getirme potansiyeli sergilediğini belirten Köse, "Burada var olan bilginin, manipüle edilerek değiştirilmesi, yapay zeka algoritmaları (zeki algoritmalar) yardımıyla hedef kitlelere hitap edecek şekle dönüştürülmesi veya yayılmasını sağlaması bakımından dezenformasyon tarafında da yapay zekanın potansiyel olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sorumlu yapay zekanın acil bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Köse, yapay zekanın, sorumlu yapay zeka çerçevesinde, her türlü dezenformasyon ve manipülasyon karşısında kullanılması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Köse, "Yapay zekayı pekala derin sahtelerin tespiti, dezenformasyonun tespiti için kullanabiliriz." dedi.

"İnsana zarar verecek yapay zeka yasaklanmalı"

Yapay zeka felsefesinde insani değerlerin ön plana çıkması gerektiğine işaret eden Köse, "Yapay zekanın insana zarar verecek boyutta, aşamalarda, uygulamalarda kullanılması yasaklanmalı." dedi.

Köse, insanlığın sonunu getirebilecek yapay zekanın teorik anlamda mümkün olduğunu söyleyerek, "Sorumlu yapay zekayı oluşturma sorumluluğu bizde. Yapay zekanın pratik anlamda insanlığın sonunu getirebilecek noktaya erişmemesi, bunun garantiye alınması mı diyelim veya bunun regule edilmesi, yönetilebilmesi hususu da bize bağlı."diye konuştu.

AB, ABD ve çeşitli ülkelerin, yapay zekayla ilgili düzenleme ve uyarı çalışmalarını örnek gösteren Köse, Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka çalışmalarını hatırlattı.

Utku Köse, şunları kaydetti:

"Burada tek husus, bunların global çaptaki kabullerle ve regulasyonlarla da birleşmesi ve en nihayetinde 'yapay zeka evrensel düzenlemeleri' gibi ifade edebileceğimiz birtakım kabullerin, standartların oluşması. Global çapta yapay zekaları düzenleyen çalışmalar hız kazanacaktır, ortaya çıkacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Dezenformasyon Bilgisayar Teknoloji Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title