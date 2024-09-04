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Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek Konferansı Düzenlendi

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Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğiyle İstanbul ofisinde düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı'nda, yapay zekanın haberlerde kullanımı anlatıldı. AA Yapay Zeka Danışmanı Remzi Düzağaç ve AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, yapay zekanın haber üretim sürecindeki kullanımını örneklerle anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğiyle İstanbul ofisinde "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" temasıyla düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı'nda, yapay zekanın haberlerde kullanımı anlatıldı.

AA Yapay Zeka Danışmanı Remzi Düzağaç ve AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, örneklerle haber üretim sürecinde yapay zekanın kullanımına ilişkin birer sunum yaptı.

AA Yapay Zeka Danışmanı Düzağaç, sunumunda yapay zekanın makale yazımı ve özet çıkarma gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceğine değinerek, içerik üretiminde de yapay zekanın rolünden bahsetti.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını önceliklendireceklerini aktaran Düzağaç, verimliliği artıracak önemli araçlar sağlayacaklarını ve hedefin bu araçları geliştirip kullanmak olduğunu söyledi.

Düzağaç, farklı üniversiteler ve enstitülerle işbirliği halinde olduklarını anlatarak eğitim programları düzenlediklerini de ifade etti.

Yapay zeka araçlarıyla haberlerin hazırlanabileceğini, muhabirlerin yalnızca son kontrolü ve düzenlemeleri yapabileceğini kaydeden Düzağaç, haberlerin bu yolla farklı dillere de çevrilebileceğini belirtti.

AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Şıvka da yapay zekanın birçok alanda gazetecilikte kullanılabileceğine dikkati çekerek gazeteciliğin de dönüşüm aşamasında olduğuna ve sosyal medyanın önemli bir araç olarak kullanıldığına değindi.

Yapay zekanın hızlı yazma gibi konularda fırsat sağladığına değinen Şıvka, insan hatalarının azaltılmasına da yardımcı olabileceğini aktardı.

Şıvka, sosyal medya haberciliğinde ajansların iki temel zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulayarak, bunların doğruluk ve hız olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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