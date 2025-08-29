Yapay Zeka ve İstihdam: Gençleri Üretime Teşvik Etme İhtiyacı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gelişen teknolojiyle daha geleneksel istihdam alanlarının daraldığını belirterek "Yapay zeka gibi istihdamı daraltıcı yeni teknolojilere karşı yapılması gereken şey gençlerimizi üretime ve yaratıcı düşünmeye, eleştirel düşünmeye teşvik etmek olacaktır." dedi.

Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

2022'de düzenlenen Kazan Global Gençlik Zirvesinden bu yana çok çeşitli konuların ele alındığını hatırlatan Ayhan, bu konuların ortak noktasının merkeze ortak insani değerlerin koyulması olduğunu ifade etti.

Ayhan, zirvede dünyanın her tarafından ve kültüründen katılımcılar olduğuna değinerek, bu yılki konunun da eğitim ve istihdam olarak belirlendiğini dile getirdi.

Gençlerle ilgili en önemli krizlerden birinin bu nüfusun ekonomiye ve istihdama katılımı olduğunu kaydeden Ayhan, bunun temelinde yatan sıkıntı veya eksikliğin eğitimden geçtiğini söyledi.

Ayhan, tüm dünyada bu soruna yönelik bir çözüm arayışı olduğuna işaret ederek, küresel bir platformda karar alıcıların, sivil toplum örgütlerinin ve bundan yararlanıcı tüm gençleri bir araya getirerek konunun görüşüleceğini anlattı.

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinin hikayesinin böyle geliştiğini ve ilgili Rus kurumlarının da zirvenin ortağı olmasıyla oradaki üniversitelerden de katılım gördüklerini aktaran Ayhan, halihazırda devletlerin yaklaşık 30 bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildiğini ifade etti.

Ayhan, 200 katılımcı gencin, 40 gençlik temsilcisinin, tüm dünyadan sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti temsilcilerinin zirveye iştirak ettiğini aktararak, küresel formatta düzenlenen bu zirvede serbest ortamda yapılan tartışmalarla çözüm önerilerine ulaşmayı umduklarını belirtti.

Teknolojiyle istihdam alanları daralıyor

Gelişen teknolojiyle daha geleneksel istihdam alanlarının daraldığına işaret eden Ayhan, "Zaten halihazırda istihdamda ve ekonomiye katılmada sorun yaşayan gençlerimizin bundan çok kısa bir zaman sonra, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık projeksiyonlarla geleneksel istihdamdan tamamen dışlanma ihtimali. Buna yönelik neler yapılabileceğini tartışmak aslında. Bir erken alarm gibi düşünebiliriz bunu." diye konuştu.

Ayhan, bu konu görüşülürken özellikle Filistin'den gelen yetkililerin, gençlerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Gazze ve Filistin'deki krizin de görüşüleceğini söyledi.

"Gazze'de çok büyük bir insani felaket var"

Gazze'de 2 yıla yakın süredir devam eden bir soykırım olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Çok büyük bir insani felaket var. Buna da nasıl cevap verilmesi gerektiği gençlik düzeyinde konuşulacaktır. Özellikle eylülde yapılacak olan Birleşik Milletler Genel Kurulu'ndan önce böyle bir küresel masanın konuşması ve cevaplar üretmesi umuyoruz ki faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, yapay zekanın geldiği nokta itibarıyla istihdamı daraltıcı bir etkisi olduğunun ortaya çıkmaya başladığını dile getirerek "Birçok konuda yapay zeka geleneksel anlamda birilerini çalıştırmak yerine geçmiş durumda, geçmek üzere." dedi.

Yapay zekanın daha da ilerleyeceğine dair söylemlere değinen Ayhan, insanlar olarak hala zeka ve üretici güce sahip olunduğunun altını çizdi.

Ayhan, gençleri daha yaratıcı düşünmeye, bilgileri daha farklı yerlerden okumaya ve yorumlamaya teşvik etmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tabii konu uzmanları burada ve birçok platformda bunu tartışıyorlar ne yapılabilir diye. Fakat el emeğinin her zaman çok üst düzeyde bir öneme sahip olacağı belli. Dediğim gibi insanın yaratıcılığı yapay zeka ile ikame edilemeyecek düzeyde. Bu anlamda bu yaratıcı düşünmeye, kritik düşünmeye daha belki önem vermek lazım. Geleneksel eğitim metotlarının yanı sıra daha farklı eğitim metotlarıyla artık insanların daha üretici hale gelmesini teşvik etmek lazım. Dolayısıyla masa başı işlerinden ziyade belki daha üretim odaklı, refahı da arttırıcı bir üretim ve eğitim planlamasına geçilmesi herhalde yakın gelecekte göreceğimiz işlerden olacak."

Türkiye ve diğer ülkelerin bu noktada dayanışma içinde olması gerektiğine işaret eden Ayhan, "Yapay zeka gibi istihdamı daraltıcı yeni teknolojilere karşı yapılması gereken şey gençlerimizi üretime ve yaratıcı düşünmeye, eleştirel düşünmeye teşvik etmek olacaktır." diye konuştu.

Ayhan, küresel faaliyetleri ve Gazze ve Filistin'in sesi olması açısından AA'ya, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.