Salt yapay zeka kontrol edilemez bir dünya yaratıyor

Yapay zeka uzmanı ve yazar Charles-Edouard Bouee, sadece makinelere güvenmenin kontrol edilemez bir dünya yaratacağını, insan ve artırılmış zekanın birlikte çalışmasının küresel iş gücünün yerini almak yerine onun güçlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

Bouee, Almatı'daki GITEX AI Kazakhstan etkinliği sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapay zeka, insan ve makine kombinasyonu olduğu sürece cerrahinin kalitesini artırıyor, araç kullanmanın kalitesini artırıyor, yaşam kalitesini artırıyor. Eğer sadece makineyi dikkate alırsanız, o zaman kontrolümüzün ötesinde bir dünya yaratırız." dedi.

Yapay zekayı kullanan ve cevapları çok hızlı alan insanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalara dikkati çeken Bouee, bu kişilerin zamanın değeri duygusunu kaybettiğini vurguladı.

İnsanların da ağaçlar gibi büyümek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Bouee, insanların ve makinelerin düşük değerli görevleri ortadan kaldırmak ve yüksek değerli faaliyetlere odaklanmak için birlikte çalışması gerektiğini ifade ederken insan iş gücünü tamamen makinelerle değiştirme baskısının hatalara neden olduğunu ve büyük riskler yarattığını söyledi.

Bouee, sağlık sektörünün, büyük miktardaki kişisel veriler nedeniyle büyük bir dönüşüm yaşayacak ilk alan olarak öne çıktığını kaydetti.

Yapay zekanın yoğun sağlık sistemlerine yardımcı olduğunu ve insan ömrünün uzatılmasına yönelik araştırmaları ilerlettiğini vurgulayan Bouee, teknolojinin beyaz yakalı meslekleri de önemli ölçüde dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Makinelerin tekrarlayan görevleri ve yoğun düşünme gerektiren faaliyetleri devraldığını belirten Bouee, teknolojinin işçilerin yerini almak yerine iş gücünü güçlendirmesini sağlamak için insanla artırılmış zeka konseptinin önemini vurguladı.

Bouee, insanların yeni teknolojiyi reddetmek yerine benimseyebilmeleri için hükümetleri iş gücünü yeniden eğitmeye çağırdı.

Kamuoyunun yapay zekaya yaklaşımını çevre sorunlarıyla karşılaştıran Bouee, cerrahi hassasiyeti, sürüş güvenliğini ve genel yaşam kalitesini artırma yeteneğine rağmen insanların bireysel düzeyde teknolojiden korktuğunu söyledi.

Bouee, insanların büyümek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve toplumun zamanı doğal olmayan bir şekilde hızlandırmayı bırakması gerektiğini vurgulayarak, insanlara daha fazla boş zaman kazanmak için teknolojiyi kullanırken aile, arkadaşlar ve el işleriyle geçirilen zamana değer vermelerini tavsiye etti.

ABD-Çin hakimiyeti

Küresel yapay zeka yarışına da değinen Bouee, ABD ve Çin'in bu alana hakim olduğunu belirtti ve "Birinci teknolojik dalgada değiliz, beşinci teknolojik dalgadayız. Birincisi bilgisayarlardı. 80'lerdeki en ünlü şirket hangisiydi? IBM, şimdi yok. ve en ünlü bilgisayar yazılımı hangisiydi? Microsoft, ve hepimiz onu kullanıyoruz." dedi.

Bouee, dünyanın, yapay zekanın Avrupa'dan çok ABD'liler tarafından yönlendirildiği ve Çin'in de onları takip ettiği bir aşamaya girdiğini sözlerine ekledi.

Avrupa'nın geride kaldığına, Fransa ve Almanya'da ise yükselen değerler çıkarıldığına dikkati çeken Bouee, Avrupa ülkelerini, hükümetleri verimli bir şekilde yeniden düzenlemek için teknolojiyi benimsemeye çağırdı.

Liderlerin teknolojik ilerleme ile insani değerler arasında denge bulması gerektiğini söyleyen Bouee, "En önemlisi ve kitaplarımın çoğuna ön söz olarak koyduğum şey insani değerler ile teknolojinin ilerlemesi arasındaki dengeyi bulmamız gerektiğidir." dedi.

Bouee, Avrupa ve Türkiye'nin bu hayati dengeyi korumalarına yardımcı olan güçlü tarihi değerlere sahip olduğunun altını çizerken ülkelerin benimsedikleri ve boyutları üzerindeki kontrollerini sürdürdükleri sürece yabancı teknolojiden korkmamaları gerektiğini kaydetti.